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L'arme préférée de Donald Trump

D'autres tarifs imposés à une soixantaine de pays

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Cantin le matin

le 24 juillet 2026 08:15

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
D'autres tarifs imposés à une soixantaine de pays
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

L'administration américaine impose de nouveaux tarifs douaniers d'environ 10% visant une soixantaine de pays, dont le Canada. 

Si Washington invoque officiellement la lutte contre le travail forcé pour justifier cette mesure, de nombreux observateurs y voient plutôt une manœuvre visant à contourner un récent revers subi devant la Cour suprême des États-Unis.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin, qui est aussi membre du comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis, faire le point, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Une nuance capitale distingue toutefois ces mesures des menaces de surtaxes de 50 % formulées plus tôt cette semaine. Contrairement à ces dernières, le nouveau tarif de 10 % préserve le parapluie de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), protégeant ainsi environ 90 % des marchandises canadiennes expédiées au sud de la frontière.

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