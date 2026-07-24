L'arme préférée de Donald Trump

L'administration américaine impose de nouveaux tarifs douaniers d'environ 10% visant une soixantaine de pays, dont le Canada.

Si Washington invoque officiellement la lutte contre le travail forcé pour justifier cette mesure, de nombreux observateurs y voient plutôt une manœuvre visant à contourner un récent revers subi devant la Cour suprême des États-Unis.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin, qui est aussi membre du comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis, faire le point, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Une nuance capitale distingue toutefois ces mesures des menaces de surtaxes de 50 % formulées plus tôt cette semaine. Contrairement à ces dernières, le nouveau tarif de 10 % préserve le parapluie de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), protégeant ainsi environ 90 % des marchandises canadiennes expédiées au sud de la frontière.