Stratégies politiques au Québec

Victor Henriquez analyse les mouvements stratégiques des partis québécois.

La confirmation de la candidature de Martine Biron à la CAQ apporte de l'expérience, tout en limitant les risques personnels dans un comté disputé.

Du côté du Parti libéral, Charles Milliard impose une politique de «tolérance zéro» en écartant des candidats controversés pour protéger l'image du parti.

Enfin, face à la menace des tarifs douaniers de Donald Trump, Christine Fréchette adopte une posture solennelle et rassurante. Pendant que les oppositions sont en vacances, elle occupe le terrain et projetant une image de stabilité économique.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, jeudi après-midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.