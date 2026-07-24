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Une enquête troublante dans The Gazette

Décès de trois enfants pris en charge par l'organisme Batshaw à Montréal

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Entendu dans

Cantin le matin

le 24 juillet 2026 08:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Décès de trois enfants pris en charge par l'organisme Batshaw à Montréal
Une enquête troublante dans The Gazette: décès de trois enfants pris en charge par l'organisme Batshaw à Montréal / AungMyo / Adobe Stock

Une enquête troublante publiée par le quotidien The Gazette révèle que trois enfants sous la responsabilité de l'organisme anglophone de protection de la jeunesse Batshaw, à Montréal, sont décédés en l'espace de quelques semaines au mois de mars dernier.

Parmi les victimes figurent une fillette de quatre ans, retrouvée mal nourrie avec des bleus sur le corps, un adolescent en attente de suivi à domicile, et une jeune fille hébergée dans une unité qui s'est enlevé la vie...

Écoutez le journaliste de The Gazette, Jack Wilson, en discuter avec Philippe Cantin vendredi matin.

«Quand elle est morte, elle n'avait pas été vue depuis quelques mois parce que son travailleur a changé de département [...] La jeune, elle avait des bleus sur son corps, elle était mal nourrie quand elle est morte.» 

Jack Wilson

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