Une enquête troublante dans The Gazette

Une enquête troublante publiée par le quotidien The Gazette révèle que trois enfants sous la responsabilité de l'organisme anglophone de protection de la jeunesse Batshaw, à Montréal, sont décédés en l'espace de quelques semaines au mois de mars dernier.

Parmi les victimes figurent une fillette de quatre ans, retrouvée mal nourrie avec des bleus sur le corps, un adolescent en attente de suivi à domicile, et une jeune fille hébergée dans une unité qui s'est enlevé la vie...

Écoutez le journaliste de The Gazette, Jack Wilson, en discuter avec Philippe Cantin vendredi matin.