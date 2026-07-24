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Défilé et vrai père Noël

Pourquoi la tradition du Noël des campeurs est-elle si populaire?

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 24 juillet 2026 09:47

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Pourquoi la tradition du Noël des campeurs est-elle si populaire?
La célébration du Noël du campeur: une tradition née dans les années 60 et populaire dans les campings du Québec. / Sergii/ Adobe Stock

À l'occasion du traditionnel Noël du campeur célébré le 25 juillet, Philippe Cantin s'entretient avec Suzie Laprise, directrice générale du Complexe Atlantide dans Lanaudière.

Avec près de 950 terrains de camping, l'établissement vibre au rythme des festivités estivales: roulottes décorées de guirlandes, musique de circonstance, chandails de Noël et barbecue en plein air.

L'événement phare demeure un grand défilé avec chars allégoriques et la présence du «vrai» père Noël...

Comment explique-t-elle cet engouement pour l'ambiance des Fêtes en plein été?

Écoutez le témoignage de Suzie Laprise, DG du Complexe Atlantide à Saint-Calixte, vendredi à Cantin le matin

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