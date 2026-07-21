Cédé aux Hawks d’Atlanta

Le Québécois Luguentz Dort, qui a remporté le titre de la NBA en 2025 avec le Thunder d'Oklahoma City, a été échangé aux Hawks d'Atlanta.
Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet en parler avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Luguentz Dort, le plus ancien joueur du Thunder, passe aux Hawks;
- «Ça en dit long sur la difficulté de bâtir une dynastie dans le sport moderne d'aujourd'hui»;
- Dort a été échangé en raison du plafond salarial;
- «Luguentz a été sacrifié. On avait un 17 millions $ à couper»;
- Est-ce que les Hawks d'Atlanta peuvent avoir des ambitions?
- Une équipe de la WNBA, c'est viable, à Montréal?
- Et puis, LeBron James?