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Cédé aux Hawks d’Atlanta

«Luguentz Dort a été sacrifié» -Maxim P. Paquet

par 98.5 Sports

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7:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 juillet 2026 20:01

Avec

Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet
Éric Hoziel
Éric Hoziel
«Luguentz Dort a été sacrifié» -Maxim P. Paquet
Luguentz Dort avec le Thunder. / AP/Caroline Brehman

Le Québécois Luguentz Dort, qui a remporté le titre de la NBA en 2025 avec le Thunder d'Oklahoma City, a été échangé aux Hawks d'Atlanta.

Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet en parler avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Luguentz Dort, le plus ancien joueur du Thunder, passe aux Hawks;
  • «Ça en dit long sur la difficulté de bâtir une dynastie dans le sport moderne d'aujourd'hui»;
  • Dort a été échangé en raison du plafond salarial;
  • «Luguentz a été sacrifié. On avait un 17 millions $ à couper»;
  • Est-ce que les Hawks d'Atlanta peuvent avoir des ambitions?
  • Une équipe de la WNBA, c'est viable, à Montréal?
  • Et puis, LeBron James?

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