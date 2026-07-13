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Basketball féminin

Une équipe de la WNBA à Montréal ? Le projet prend de l'ampleur

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Entendu dans

Le matin

le 13 juillet 2026 07:08

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet

et autres

Une équipe de la WNBA à Montréal ? Le projet prend de l'ampleur
Maxim P. Paquet / Cogeco Média

Le Tempo de Toronto a attiré les foules au Centre Bell ce week-end lors de ses matchs de préparation, battant même un record d'assistance.

Cet engouement prouve une fois de plus que la métropole québécoise est prête à accueillir une équipe de la WNBA à bras ouverts.

Des actionnaires de la formation torontoise, dont France Margaret Bélanger et Geoff Molson, manifestent d’ailleurs un grand intérêt à l'idée d'amener une concession permanente à Montréal dans le futur.

Écoutez l'expert basket Maxim P. Paquet faire le point, lundi, à l'émission du matin avec Jean-Sébastien Hammal.

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