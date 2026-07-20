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«Monsieur football»

L'exceptionnel parcours de Pierre Vercheval

par 98.5 Sports

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35:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 20 juillet 2026 20:57

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
L'exceptionnel parcours de Pierre Vercheval
Pierre Vercheval dans les studios du 98.5 FM. / Cogeco Media

Pierre Vercheval a connu une carrière de 14 saisons dans la Ligue canadienne de football avec les Eskimos d'Edmonton, les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal.

Sa carrière d'analyste au Réseau des sports dure bientôt depuis un quart de siècle.

Écoutez la longue entrevue de Pierre Vercheval avec Éric Hoziel aux Amateurs de sports.

Les suejts discutés

  • Né en Belgique et élevé au Québec, Vercheval commence à jouer au football en 5e secondaire: «Sans le savoir, j’ai pris la plus grosse décision de ma vie»;
  • Comment un entraîneur lui a fait rapidement fait comprendre qu'il avait le talent pour jouer au football professionnel;
  • «Les petits joueurs doivent prouver qu’ils peuvent jouer, tandis que les grands et gros joueurs doivent montrer qu'ils ne sont pas capables de jouer»;
  • Lors du pro day, à l'Université du Michigan, «l'entraîneur était en beau joualvert parce que j'ai eu des meilleurs scores que tous ses joueurs»;
  • Il s'est rendu ensuite au camp des Patriots de la Nouvelle-Angleterre de la NFL;
  • «Je n'ai pas eu le résultat que je voulais, mais j'ai eu un bon camp et j'en ai appris beaucoup sur ma force mentale. C'était tough. Les camp d'entraînement de la NFL (il a fait aussi celui des Lions de Detroit) ont confirmé mon amour pour le football».
  • L'écart entre les joueurs de la LCF et de la NFL: «À la blague, je dis que les joueurs de la LCF ont 90% du talent de ceux de la NFL, mais seulement 10% du salaire. Il n'y a pas grand-chose»;
  • Pierre Vercheval a bloqué pour Barry Sanders et il a même déjeuné avec lui;
  • Son année spéciale: sa première conquête de la Coupe Grey avec les Argonauts de Toronto, en 1996, lors d'une tempête de neige, lui qui avait pourtant subi une fracture dès le premier match de la saison;
  • Une équipe de la LCF à Québec, est-ce utopique? «Ça ne l’est pas»;
  • L’état actuel des Patriots, de la NFL: une attaque phénoménale.

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