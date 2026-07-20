«Monsieur football»

Pierre Vercheval a connu une carrière de 14 saisons dans la Ligue canadienne de football avec les Eskimos d'Edmonton, les Argonauts de Toronto et les Alouettes de Montréal.

Sa carrière d'analyste au Réseau des sports dure bientôt depuis un quart de siècle.

Écoutez la longue entrevue de Pierre Vercheval avec Éric Hoziel aux Amateurs de sports.

Les suejts discutés