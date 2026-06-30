Projet pilote de cinq ans pour le flag-football

Geneviève Tardif est connue comme journaliste et animatrice... mais elle a aussi joué au flag-football durant plus de dix ans.

Écoutez la journaliste et animatrice Geneviève Tardif parler de son expérience au Momdial et d'autres sujets avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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