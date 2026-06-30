Projet pilote de cinq ans pour le flag-football

Geneviève Tardif est connue comme journaliste et animatrice... mais elle a aussi joué au flag-football durant plus de dix ans.
Écoutez la journaliste et animatrice Geneviève Tardif parler de son expérience au Momdial et d'autres sujets avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'élément rassembleur de la Coupe du monde;
- Le flag-football est de plus en plus populaire dans le monde, surtout chez les jeunes filles;
- «Le réseau universitaire canadien a décidé d'avoir un projet pilote pour le flag football pour les cinq prochaines années»;
- La NFL a annoncé un partenariat pour des ligues professionnelles féminines et masculine d'ici deux ans;
- Il y aura six équipes aux JO de Los Angeles, en 2028.