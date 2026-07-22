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25 ans après le 11 septembre

Un défi de 911 kilomètres de course pour une bonne cause

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 juillet 2026 18:23

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Un défi de 911 kilomètres de course pour une bonne cause
Catherine Brisson / Cogeco Média

Courir 911 kilomètres en 11 jours dans le parc d'Oka, c'est le défi que s'est lancé Louis Marois.

Ambulancier paramédical et coureur, Louis Marois va s'élancer le 11 septembre prochain, 25 ans jour pour jour après les attentats du même nom, survenus en 2001. 

Ce qu’il souhaite, c’est d’amasser des fonds et sensibiliser la population aux besoins en santé mentale des premiers répondants.

Écoutez Louis Marois parler de sa passion pour la course et du défi qu'il va relever dans les prochains mois.

Marois va courir 911 kilomètres en 11 jours dans le parc d’Oka pour soutenir La Vigile, une maison de thérapie à Québec dédiée à la santé mentale des intervenants d’urgence.

L’événement, lié au 25ᵉ anniversaire du 11 septembre et au numéro 911, vise à sensibiliser sur le syndrome de fatigue de compassion et à encourager les dons via la page Facebook Défi 911 kilomètres.

Marois souligne l’importance de l’introspection, de la préparation mentale et du soutien communautaire pour les premiers répondants.

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