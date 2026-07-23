Transport collectif, fiabilité et information

Trois ans après le lancement du REM, l'insatisfaction des usagers persiste face aux interruptions de service récurrentes, aux failles de communication et aux risques pour la sécurité.

Invité à l'émission, Brian Nash de Trajectoire Québec déplore ces lacunes et réclame le retour des autobus sur le pont Champlain pour offrir des solutions de rechange.

Écoutez Brian Nash, coordonnateur affaires publiques et communications, à Trajectoire Québec, jeudi au Midi.