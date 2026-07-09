Gestion de l’argent

Le rapport à l’argent est différent d’une personne à une autre et la gestion personnelle de nos ressources peut parfois donner lieu à des situations inconfortables.

Certains peuvent être considérés comme radins par leurs proches parce qu’ils ne souhaitent pas dépenser au même rythme qu'eux, tandis que d’autres achètent sans compter.

Les différences culturelles, l’éducation financière et la conjoncture économique actuelle peuvent en partie expliquer ces habitudes distinctes.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre et la spécialiste de l’étiquette Julie Blais Comeau analyser le tout, jeudi, à l’émission L’effet Lavallée.