Testament et héritage

Liquider une succession s'avère de plus en plus complexe, particulièrement avec la réalité des familles recomposées qui multiplie les litiges potentiels.

L’avocat et médiateur Me Ian Champagne démystifie les obligations du liquidateur, un rôle exigeant qui peut être refusé, même s'il a été imposé.

À travers des cas concrets et des questions du public, l'expert rappelle qu'un conjoint de fait n'a pas automatiquement les mêmes droits qu'un conjoint marié.

Pour faciliter la tâche de nos proches, il conseille de dresser de notre vivant une liste exhaustive de nos actifs et de désigner un seul liquidateur afin d'éviter les blocages.

Écoutez Me Ian Champagne, avocat en droit de succession, raborder le tout, lundi à L'effet Lavallée.