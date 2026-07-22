Unité canadienne et crise commerciale

Face aux nouvelles menaces de tarifs douaniers brandies par Donald Trump, la sénatrice et économiste Martine Hébert appelle les provinces canadiennes à la sérénité et à la cohésion.

Alors que le premier ministre ontarien Doug Ford prône une riposte musclée, Mme Hébert soutient la posture plus nuancée du Québec, soulignant qu'une escalade verbale ne ferait que nuire aux relations avec le premier partenaire commercial du pays.

Écoutez la sénatrice, économiste et ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago Martine Hébert à ce sujet, mercredi, lors de l'émission Le midi.