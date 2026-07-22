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Unité canadienne et crise commerciale

Menaces tarifaires: «Ça ne donne rien de tomber dans une escalade»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 22 juillet 2026 12:53

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Menaces tarifaires: «Ça ne donne rien de tomber dans une escalade»
Les nouveaux tarifs douaniers devraient entrer en vigueur dans un mois et s’appliqueront sur des produits variés, tels que le vin et les bâtons de hockey. / The Associated Press

Face aux nouvelles menaces de tarifs douaniers brandies par Donald Trump, la sénatrice et économiste Martine Hébert appelle les provinces canadiennes à la sérénité et à la cohésion.

Alors que le premier ministre ontarien Doug Ford prône une riposte musclée, Mme Hébert soutient la posture plus nuancée du Québec, soulignant qu'une escalade verbale ne ferait que nuire aux relations avec le premier partenaire commercial du pays.

Écoutez la sénatrice, économiste et ancienne déléguée du Québec à New York et Chicago Martine Hébert à ce sujet, mercredi, lors de l'émission Le midi.

«Je pense que la position du Québec affichée par madame Fréchette est très sage, et c'est ce à quoi on s'attendait, parce que ça ne donne rien de tomber dans une escalade à l'heure actuelle. Reste quand même que les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada.» 

Martine Hébert

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