Guerre commerciale

Devant les nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump, les premiers ministres provinciaux réunis à Charlottetown cherchent des ripostes.

Stéphanie Grammond explique que la solution passe d'abord par l'élimination des barrières commerciales internes, qui équivalent parfois à des droits de douane de 21%.

Alors que neuf provinces viennent de s'entendre pour faciliter le commerce d'alcool entre elles afin de favoriser les produits locaux, le Québec brille par son absence.

Un choix qui soulève des questions économiques et politiques en vue des prochaines élections...

Écoutez la chronique économique de Stéphanie Grammond, mercredi à Cantin le matin.