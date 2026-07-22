Réduire la bureaucratie

À l'approche de la campagne électorale québécoise, la présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Isabelle Dessureault, interpelle les partis politiques.

Elle déplore le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises, citant qu'une PME y consacre environ 735 heures par an.

La CCMM réclame de réduire ce délai à 400 heures et appelle à faire de cet allègement une urgence nationale pour stimuler l'investissement et l'entrepreneuriat.

Elle plaide également pour une hypercollaboration entre les régions du Québec et souhaite que le gouvernement passe d'un État gestionnaire à un État stratège.

Écoutez Isabelle Dessureault, présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, mercredi au Midi.