Guerre tarifaire avec les États-Unis

Face aux tarifs de 50 % menacés par Donald Trump, le premier ministre Mark Carney doit jongler entre négociations stratégiques avec le président américain et transparence envers la population canadienne.

Selon le chroniqueur politique Victor Henriquez, le Canada ne peut pas répliquer «coup pour coup» comme le suggère Doug Ford, mais doit agir avec intelligence.

Alors que s'ouvre le Conseil de la fédération, le grand défi sera de maintenir l'unité des provinces, qui ont toutes des intérêts économiques distincts.

Cette crise représente également un enjeu stratégique majeur pour la première ministre québécoise Christine Fréchette et l'opposition en vue des prochaines élections.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, mardi au Midi avec Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.