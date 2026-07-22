Menaces tarifaires

Face aux nouvelles menaces de tarifs douaniers de Donald Trump et aux réactions émotives de certains dirigeants, comme le premier ministre ontarien Doug Ford, le chroniqueur Victor Henriquez appelle à la prudence et à la stratégie.

Selon lui, le Canada doit éviter de céder à la panique collective et privilégier une approche méthodique.

Concernant le dossier du pont Gordie-Howe entre Windsor et Détroit, l'annonce de son ouverture le 27 juillet repose sur une entente de principe délicate.

Le gouvernement canadien devra laisser croire à une victoire politique de la Maison-Blanche pour assurer l'exploitation fluide de l'infrastructure.

Écoutez le chroniqueur Victor Henriquez au sujet de l'actualité politique, mercredi, lors de l'émission Le midi.