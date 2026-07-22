Comment contrer le gaspillage alimentaire

Pour lutter contre le fléau du gaspillage alimentaire, la jeune entreprise montréalaise Insectflux propose une approche novatrice.

En connectant le secteur agroalimentaire avec l'industrie de l'élevage d'insectes, cette plateforme de données logistiques permet de redistribuer les surplus et résidus de fruits et légumes d'hôtels, de restaurants et de supermarchés pour nourrir des insectes.

Ces derniers sont ensuite transformés en protéines animales, engrais ou produits dérivés.

Écoutez le fondateur et PDG d’Insectflux, Jason Elate, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission Le midi.