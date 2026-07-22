Infrastructures et mobilisation

La Capitale-Nationale a remporté un prix de 100 000$ en se maintenant au sommet du classement des villes les plus actives du Canada.

François Moisan, porte-parole de la municipalité, attribue cette réussite à une forte mobilisation des organismes locaux et aux investissements majeurs dans les infrastructures sportives, les parcs et le réseau cyclable.

Ces aménagements encouragent la population de Québec à bouger davantage...

Il termine en lançant un défi amical à d'autres métropoles, comme Montréal pour la prochaine édition, rappelant que l'activité physique profite à la santé de toute la collectivité.

Écoutez François Moisan, porte-parole de la municipalité, expliquer les dessous de ce succès, mercredi au Midi.