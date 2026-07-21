Bon ou pas, pour la santé?

Contrairement à certaines idées reçues, la consommation modérée de café ne représente pas un danger pour la santé cardiovasculaire.

Écoutez le cardiologue Gilles Goulet commenter une nouvelle vaste méta-analyse sur la consommation de café, mardi, à l'émission du midi.

Le spécialiste rappelle qu'on n'a jamais considéré le café comme un facteur de risque majeur.

Le médecin nuance toutefois qu'il faut surveiller les ajouts de sucre et de gras, ainsi que les réactions individuelles comme les palpitations.