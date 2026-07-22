Chronique voyage

Selon une récente étude réalisée en France par Booking.com, environ 60 % des passagers d'un avion estiment que plusieurs personnes prennent trop leurs aises à bord.
Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre en présenter le top 10, mercredi, au micro de l'émission Le midi.
Entre les passagers pieds nus, l'odeur persistante du vernis à ongles ou les voisins qui écoutent leurs films sans casque d'écoute, quels sont les comportements les plus décriés dans les airs?
«Alors numéro dix: utiliser un fil dentaire en public. Allez à la salle de bain de l'avion!»
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