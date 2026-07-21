Bruits omniprésents en ville

Il est presque impossible de se promener en ville dans le silence. Que ce soit à cause de nos appareils électroniques ou du bruit des transports, notre audition est constamment mise à l’épreuve.

Ce phénomène a un impact sur les comportements tout comme sur la santé mentale, puisqu’il peut augmenter les risques d'anxiété et de dépression.

Des effets nocifs sont aussi visibles chez les oiseaux, qui ont tendance à moins chanter dans les environnements bruyants.

Écoutez Antoine Ouellette, musicien et biologiste, analyser le tout, mardi, à l’émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.