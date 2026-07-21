Grandes artères commerciales dans les villes

Face à la multiplication des locaux commerciaux vacants à Montréal, le directeur général de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, Sébastien Ridoin, estime que la taxation des bâtiments inexploités ne suffit pas à régler le problème.

Selon lui, les autorités doivent plutôt accompagner les propriétaires immobiliers en leur offrant des diagnostics, du soutien à la rénovation et de l'aide juridique pour redynamiser les artères commerçantes.

Écoutez Sébastien Ridoin faire le point, mardi midi, à l'émission de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.