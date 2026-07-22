Prix et planification des déplacements

En ce début des vacances de la construction, plusieurs Québécois prennent la route pour profiter des plus beaux endroits de la province.

Alors que plusieurs automobilistes ont décidé de se tourner vers les véhicules électriques, certains se posent la question : est-ce plus avantageux qu'une voiture à essence pour de longs déplacements? Et comment planifier ses déplacements pour s'assurer qu'il y ait des bornes de recharge sur le chemin?

Écoutez Sébastien Côté, président du conseil d’administration de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ), se pencher sur le sujet, mercredi, au micro des animateurs Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.