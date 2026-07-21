Emblématique parmi les villages abandonnés de la province, Val-Jalbert conserve une histoire fascinante.

Né au début du XXe siècle autour de l'industrie de la pâte de bois, ce village de compagnie s'est vidé de ses 950 habitants après la fermeture du moulin en 1927, laissant place à une longue période d'abandon.

Aujourd'hui restauré, le site propose une expérience touristique patrimoniale et immersive.

Écoutez Élise Hudon Thibeault, directrice des collections et du patrimoine du Village historique de Val-Jalbert, faire le point sur l'histoire et les attraits de ce lieu unique, mardi, à l'émission du midi.