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Une histoire fascinante

Val-Jalbert: les secrets du village fantôme le plus célèbre du Québec

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 21 juillet 2026 14:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Val-Jalbert: les secrets du village fantôme le plus célèbre du Québec
Le midi / Cogeco Média

Emblématique parmi les villages abandonnés de la province, Val-Jalbert conserve une histoire fascinante.

Né au début du XXe siècle autour de l'industrie de la pâte de bois, ce village de compagnie s'est vidé de ses 950 habitants après la fermeture du moulin en 1927, laissant place à une longue période d'abandon.

Aujourd'hui restauré, le site propose une expérience touristique patrimoniale et immersive.

Écoutez Élise Hudon Thibeault, directrice des collections et du patrimoine du Village historique de Val-Jalbert, faire le point sur l'histoire et les attraits de ce lieu unique, mardi, à l'émission du midi.

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