Innovation

Une paire de lunettes révolutionnaire pour les personnes qui ont des difficultés d’audition vient de faire son apparition sur le marché canadien.

Cette alternative, proposée par la compagnie Nuance Audio, vise les personnes qui ont une perte auditive légère.

Discrètes, les lunettes amplifient les sons et sont dotées de plusieurs micros pour une compréhension optimale.

De nouvelles technologies font leur apparition sur le marché et l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec se dit est en faveur de l’accès aux appareils auditifs en vente libre, ce qui n'est pas le cas actuellement au Canada.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre présenter cet objet innovant, mardi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.