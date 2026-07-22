La nature de l'événement n'a pas été confirmée

La municipalité d'Harrington, dans les Laurentides, a été frappée de plein fouet par une possible tornade qui a causé des dommages considérables.

On rapporte que près des deux tiers des chemins de la municipalité ont été touchés et qu'environ 600 portes sur 1 565 ont été affectées.

L'événement n'a fort heureusement causé aucun blessé grave, mais la panne de courant a rendu la coordination des secours particulièrement complexe.

Écoutez le directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité du Canton de Harrington, Steve Deschênes, à ce sujet, mercredi lors de l'émission Le midi.