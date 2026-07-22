 Aller au contenu
La nature de l'événement n'a pas été confirmée

Tornade à Harrington: d'importants dégâts et un défi majeur de communication

par 98.5

0:00
14:02

Entendu dans

Le midi

le 22 juillet 2026 12:25

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Tornade à Harrington: d'importants dégâts et un défi majeur de communication
Une municipalité rurale a possiblement été frappée par une tornade ayant causé des dommages. / M. Mayoux/ Adobe Stock

La municipalité d'Harrington, dans les Laurentides, a été frappée de plein fouet par une possible tornade qui a causé des dommages considérables.

On rapporte que près des deux tiers des chemins de la municipalité ont été touchés et qu'environ 600 portes sur 1 565 ont été affectées.

L'événement n'a fort heureusement causé aucun blessé grave, mais la panne de courant a rendu la coordination des secours particulièrement complexe.

Écoutez le directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité du Canton de Harrington, Steve Deschênes, à ce sujet, mercredi lors de l'émission Le midi.

Mathieu Lussier, chasseur de tempêtes et fondateur de Xtrem Chase Québec, décrit le couloir de dégâts, les poteaux électriques sectionnés et les arbres déracinés observés à Harrington.

Les observations récoltées sur le terrain par les bénévoles et chasseurs de tempêtes aident les météorologues à confirmer la possible tenue d'une tornade.

Il rappelle les dangers d'aborder de tels phénomènes sans expérience ni lecture précise des radars.

Écoutez le chasseur de tempêtes et fondateur de Xtrem Chase Québec, Mathieu Lussier, discuter des événements, mercredi lors de l'émission Le midi.

Vous aimerez aussi

Longue distance: les voitures électriques sont-elles plus avantageuses?
Le midi
Longue distance: les voitures électriques sont-elles plus avantageuses?
0:00
11:57
Le Festif! de Baie-Saint-Paul: «Un beau marathon musical pour tous les goûts»
Le midi
Le Festif! de Baie-Saint-Paul: «Un beau marathon musical pour tous les goûts»
0:00
12:19
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Le Festif! de Baie-Saint-Paul: «Un beau marathon musical pour tous les goûts»
Rattrapage
Une 17e édition éclatée et rassembleuse
Le Festif! de Baie-Saint-Paul: «Un beau marathon musical pour tous les goûts»
Top dix : les comportements les plus désagréables dans l'avion
Rattrapage
Chronique voyage
Top dix : les comportements les plus désagréables dans l'avion
Économie et insectes: «On va pouvoir monétiser ça partout à travers le monde»
Rattrapage
Comment contrer le gaspillage alimentaire
Économie et insectes: «On va pouvoir monétiser ça partout à travers le monde»
Longue distance: les voitures électriques sont-elles plus avantageuses?
Rattrapage
Prix et planification des déplacements
Longue distance: les voitures électriques sont-elles plus avantageuses?
Investir en immobilier en 2026: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Hausse des coûts et risques d'exploitation accrus
Investir en immobilier en 2026: une fausse bonne idée?
«Ça fait 18 mois que Donald Trump est là et on panique encore chaque fois»
Rattrapage
Menaces tarifaires
«Ça fait 18 mois que Donald Trump est là et on panique encore chaque fois»
Québec couronnée «ville la plus active du Canada»: pourquoi y bouge-t-on plus?
Rattrapage
Infrastructures et mobilisation
Québec couronnée «ville la plus active du Canada»: pourquoi y bouge-t-on plus?
Menaces tarifaires: «Ça ne donne rien de tomber dans une escalade»
Rattrapage
Unité canadienne et crise commerciale
Menaces tarifaires: «Ça ne donne rien de tomber dans une escalade»
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain réclame un «État stratège»
Rattrapage
Réduire la bureaucratie
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain réclame un «État stratège»
Val-Jalbert: les secrets du village fantôme le plus célèbre du Québec
Rattrapage
Une histoire fascinante
Val-Jalbert: les secrets du village fantôme le plus célèbre du Québec
Nouvelles technologies: mieux entendre… avec une paire de lunettes?
Rattrapage
Innovation
Nouvelles technologies: mieux entendre… avec une paire de lunettes?
Café: «C'est quand même un stimulant et ça doit être pris en quantité modérée»
Rattrapage
Bon ou pas, pour la santé?
Café: «C'est quand même un stimulant et ça doit être pris en quantité modérée»
Les nuisances sonores constantes vous affectent plus que vous ne le pensez
Rattrapage
Bruits omniprésents en ville
Les nuisances sonores constantes vous affectent plus que vous ne le pensez
Taxer les locaux vacants? «La taxation, ce n'est pas une fin en soi»
Rattrapage
Grandes artères commerciales dans les villes
Taxer les locaux vacants? «La taxation, ce n'est pas une fin en soi»