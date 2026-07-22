La nature de l'événement n'a pas été confirmée

La municipalité d'Harrington, dans les Laurentides, a été frappée de plein fouet par une possible tornade qui a causé des dommages considérables.
On rapporte que près des deux tiers des chemins de la municipalité ont été touchés et qu'environ 600 portes sur 1 565 ont été affectées.
L'événement n'a fort heureusement causé aucun blessé grave, mais la panne de courant a rendu la coordination des secours particulièrement complexe.
Écoutez le directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité du Canton de Harrington, Steve Deschênes, à ce sujet, mercredi lors de l'émission Le midi.
Mathieu Lussier, chasseur de tempêtes et fondateur de Xtrem Chase Québec, décrit le couloir de dégâts, les poteaux électriques sectionnés et les arbres déracinés observés à Harrington.
Les observations récoltées sur le terrain par les bénévoles et chasseurs de tempêtes aident les météorologues à confirmer la possible tenue d'une tornade.
Il rappelle les dangers d'aborder de tels phénomènes sans expérience ni lecture précise des radars.
Écoutez le chasseur de tempêtes et fondateur de Xtrem Chase Québec, Mathieu Lussier, discuter des événements, mercredi lors de l'émission Le midi.