Retour à l’équilibre budgétaire jugé irréaliste

Le Québec se trouve dans une situation financière précaire, caractérisée par une absence quasi totale de marge de manœuvre budgétaire pour les années à venir.

C'est le constat majeur qui ressort du rapport annuel de la Chaire de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke.

Écoutez la chroniqueuse économique Stéphanie Grammond à ce sujet, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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