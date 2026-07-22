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Hausse des coûts et risques d'exploitation accrus

Investir en immobilier en 2026: une fausse bonne idée?

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 22 juillet 2026 13:44

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Investir en immobilier en 2026: une fausse bonne idée?
La rentabilité est incertaine, surtout pour les propriétaires de «plex» à Montréal... / Diane/ Adobe Stock

Invité à se prononcer sur l'opportunité d'investir en immobilier en 2026, le professeur de l'UQAM et chercheur Yvon Rudolphe répond par la négative.

Il explique que la rentabilité actuelle repose de manière trop incertaine sur la revente future et sur des augmentations de loyers qui dépassent souvent le budget des locataires. 

Entre la hausse des taux d'intérêt, les exigences des institutions financières, les coûts d'entretien imprévus et les impacts des changements climatiques sur les bâtiments (comme les dégradations de fondations), les risques financiers et managériaux sont particulièrement élevés.

Sans liquidités massives et expertise solide, l'investissement immobilier peut s'avérer très dangereux...

Écoutez Yvon Rudolphe, professeur à l’UQAM et chercheur à la Chaire La Caisse en immobilier, mercredi au Midi. 

«Ce n'est pas le meilleur temps parce que tout, tout est misé sur la disposition future de l'immeuble pour la rentabilité.»

Yvon Rudolphe

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