Le poids moyen des véhicules au Québec a augmenté de 137 kilos en dix ans.

L'expert Pierre Barrieau explique cette tendance, qualifiée d'«autobésité», par les marges plus élevées des manufacturiers sur les grands modèles, la dégradation du réseau routier et le poids imposant des batteries électriques.

Cette hausse du parc automobile et du kilométrage, combinée à l'étalement urbain et au manque d'alternatives en transport en commun, accentue la congestion en banlieue.

De plus, ces véhicules imposants détériorent les infrastructures et augmentent les risques de blessures graves ou de mortalité pour les piétons et cyclistes.

Écoutez Pierre Barrieau, chargé de cours et spécialiste en planification du transport, expliquer le tout, mardi au Midi.