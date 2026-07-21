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«Autobésité»

Véhicules plus lourds sur nos routes: causes, impacts et risques

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Entendu dans

Le midi

le 21 juillet 2026 12:51

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Véhicules plus lourds sur nos routes: causes, impacts et risques
Le midi / Daniel Meunier/ Adobe Stock

Le poids moyen des véhicules au Québec a augmenté de 137 kilos en dix ans.

L'expert Pierre Barrieau explique cette tendance, qualifiée d'«autobésité», par les marges plus élevées des manufacturiers sur les grands modèles, la dégradation du réseau routier et le poids imposant des batteries électriques.

Cette hausse du parc automobile et du kilométrage, combinée à l'étalement urbain et au manque d'alternatives en transport en commun, accentue la congestion en banlieue.

De plus, ces véhicules imposants détériorent les infrastructures et augmentent les risques de blessures graves ou de mortalité pour les piétons et cyclistes.

Écoutez Pierre Barrieau, chargé de cours et spécialiste en planification du transport, expliquer le tout, mardi au Midi

«Les VUS, de par la hauteur du capot, font en sorte que lorsqu'il y a des collisions avec des piétons [...] le taux de mortalité est plus élevé avec un VUS qu'avec une voiture.»

Pierre Barrieau

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