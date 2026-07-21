Devant les critiques et les menaces tarifaires de Donald Trump concernant la gestion des forêts canadiennes touchées par les incendies, le chercheur Yan Boulanger, de Ressources naturelles Canada, remet les faits en perspective.

Il explique qu'aucune étude ne démontre une mauvaise gestion au pays.

Au contraire, l'aménagement forestier tend à réduire l'inflammabilité.

Il rappelle qu'il est physiquement impossible de supprimer tous les feux sur plus de 3,6 millions d'hectares et que le feu demeure essentiel à l'écosystème boréal.

Le scientifique confirme que la hausse et la sévérité des incendies découlent directement des changements climatiques, une réalité souvent ignorée par le président américain.

Écoutez Yan Boulanger, chercheur à Ressources Naturelles Canada, expliquer le tout, mardi au Midi.