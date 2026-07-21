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Changements climatiques

Feux de forêt: un expert déconstruit les attaques de Trump

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 21 juillet 2026 12:33

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Feux de forêt: un expert déconstruit les attaques de Trump
Des personnes observent la scène depuis la plateforme d'observation de la tour CN alors que la fumée des feux de forêt du nord-ouest de l'Ontario enveloppe la ville de Toronto, le jeudi 16 juillet 2026. / Cole Burston/ La Presse Canadienne

Devant les critiques et les menaces tarifaires de Donald Trump concernant la gestion des forêts canadiennes touchées par les incendies, le chercheur Yan Boulanger, de Ressources naturelles Canada, remet les faits en perspective.

Il explique qu'aucune étude ne démontre une mauvaise gestion au pays.

Au contraire, l'aménagement forestier tend à réduire l'inflammabilité.

Il rappelle qu'il est physiquement impossible de supprimer tous les feux sur plus de 3,6 millions d'hectares et que le feu demeure essentiel à l'écosystème boréal.

Le scientifique confirme que la hausse et la sévérité des incendies découlent directement des changements climatiques, une réalité souvent ignorée par le président américain.

Écoutez Yan Boulanger, chercheur à Ressources Naturelles Canada, expliquer le tout, mardi au Midi

«Si on veut pointer vers une augmentation des feux de forêt au cours des dernières décennies, la seule réponse qui est valable [...] ce sont véritablement les changements climatiques.»

Yan Boulanger

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