Météo estivale clémente

Les caprices de la météo et les changements climatiques ont considérablement nui aux récoltes des agriculteurs québécois dans les dernières années.

Mais la saison estivale 2026 s’annonce beaucoup plus clémente, notamment en Mauricie et au Centre-du-Québec, ce qui devrait permettre aux producteurs d’avoir un peu de répit.

Écoutez la vice-présidente de la Fédération de l’UPA de la Mauricie, Florence Lefebvre St-Arnaud, faire le point, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Elle explique que, malgré tout, les agriculteurs doivent innover et trouver des façons de s’adapter aux changements climatiques pour continuer à obtenir un nombre suffisant de récoltes.