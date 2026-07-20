 Aller au contenu
Pierres précieuses et bijoux

Comment distinguer un diamant naturel d'un diamant fait en laboratoire?

par 98.5

0:00
18:14

Entendu dans

Le midi

le 20 juillet 2026 14:31

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Comment distinguer un diamant naturel d'un diamant fait en laboratoire?
Sauriez-vous distinguer la différence entre un diamant naturel et un fait en laboratoire? / Adobe Stock - mjaud

La distinction entre les diamants de laboratoire et les diamants naturels réside principalement dans leur origine, et non dans leur composition.

C'est ce qu'explique Virginie Roy, cofondatrice de Proud Diamond et Maison Proud à Saint-Lambert.

Dans le milieu de la joaillerie, le débat fait rage entre la reconnaissance et la valeur accordée aux diamants confectionnés en laboratoire face à ceux extraits des mines. Bien qu'ils possèdent la même identité physique et chimique, les enjeux éthiques qui se cachent derrière sont, eux, bien réels.

Écoutez Virginie Roy, cofondatrice de Proud Diamond, aborder le sujet, lundi, au Midi.

Vous aimerez aussi

L'affaire Jasbir et la réincarnation: entre science et croyances
L'effet Lavallée
L'affaire Jasbir et la réincarnation: entre science et croyances
0:00
21:40
L'Ozempic et les médicaments GLP-1: du dopage dans le monde du sport?
Le midi
L'Ozempic et les médicaments GLP-1: du dopage dans le monde du sport?
0:00
11:06
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Les écureuils à Montréal: mignons rongeurs ou véritable nuisance?
Rattrapage
Ils causent des dommages matériels
Les écureuils à Montréal: mignons rongeurs ou véritable nuisance?
Utiliser l'intelligence artificielle pour pimenter sa vie sexuelle?
Rattrapage
Selon une nouvelle étude
Utiliser l'intelligence artificielle pour pimenter sa vie sexuelle?
L'Ozempic et les médicaments GLP-1: du dopage dans le monde du sport?
Rattrapage
Les peptides ont la cote
L'Ozempic et les médicaments GLP-1: du dopage dans le monde du sport?
Logement: «On a enfin on a mis le doigt sur le bobo réel» - Victor Henriquez
Rattrapage
La question clé de l'abordabilité
Logement: «On a enfin on a mis le doigt sur le bobo réel» - Victor Henriquez
Fouilles à nu en centre jeunesse: Nancy Audet dénonce des pratiques abusives
Rattrapage
La nécessité de politiques plus humaines
Fouilles à nu en centre jeunesse: Nancy Audet dénonce des pratiques abusives
Inflation en baisse au Canada: un lien avec la Coupe du monde de soccer?
Rattrapage
Indice des prix à la consommation
Inflation en baisse au Canada: un lien avec la Coupe du monde de soccer?
Analyse de la finale: L'Espagne étouffe l'Argentine de Lionel Messi
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde
Analyse de la finale: L'Espagne étouffe l'Argentine de Lionel Messi
«C'était une façon pour nous de rassembler les gens»
Rattrapage
Festival Brasse tes Laurentides
«C'était une façon pour nous de rassembler les gens»
Juste pour rire : Un «cabaret géant» à la place des Festivals
Rattrapage
Du 15 au 26 juillet 2026
Juste pour rire : Un «cabaret géant» à la place des Festivals
Gaspillage alimentaire: et si la solution se trouvait dans la gastronomie?
Rattrapage
L’initiative du réseau Food for Soul
Gaspillage alimentaire: et si la solution se trouvait dans la gastronomie?
Affaire Daniel Jolivet : le ministre Fraser ordonne un nouveau procès
Rattrapage
Après 33 ans de détention pour quatre meurtres
Affaire Daniel Jolivet : le ministre Fraser ordonne un nouveau procès
«C'était un moment émouvant, mais aussi de grande concentration»
Rattrapage
Il allumait la flamme olympique il y a 50 ans
«C'était un moment émouvant, mais aussi de grande concentration»
Vacances de la construction : un «rituel» propre au Québec
Rattrapage
Bonnes vacances!
Vacances de la construction : un «rituel» propre au Québec
«Pour préserver notre patrimoine, il faut que les artisans soient bien formés»
Rattrapage
Coupures d'AEC dans ce domaine
«Pour préserver notre patrimoine, il faut que les artisans soient bien formés»