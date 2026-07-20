Pierres précieuses et bijoux

La distinction entre les diamants de laboratoire et les diamants naturels réside principalement dans leur origine, et non dans leur composition.

C'est ce qu'explique Virginie Roy, cofondatrice de Proud Diamond et Maison Proud à Saint-Lambert.

Dans le milieu de la joaillerie, le débat fait rage entre la reconnaissance et la valeur accordée aux diamants confectionnés en laboratoire face à ceux extraits des mines. Bien qu'ils possèdent la même identité physique et chimique, les enjeux éthiques qui se cachent derrière sont, eux, bien réels.

Écoutez Virginie Roy, cofondatrice de Proud Diamond, aborder le sujet, lundi, au Midi.