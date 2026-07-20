La nécessité de politiques plus humaines

En réaction à une enquête du Devoir sur les fouilles complètes subies par les jeunes en centre jeunesse, Nancy Audet, fondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, dénonce ces pratiques à répétition qu'elle juge excessives, intrusives et néfastes pour le développement psychologique des enfants pris en charge par la DPJ.

Elle souligne que la recherche de simples objets comme des vapoteuses entraîne des fouilles à nu qui brisent le lien de confiance avec les éducateurs.

Nancy Audet réclame une séparation claire entre les jeunes sous protection et les jeunes contrevenants, ainsi qu'un virage vers des politiques plus humaines basées sur un soutien clinique.

Écoutez Nancy Audet, fondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, dénoncer cette pratique, lundi au Midi.