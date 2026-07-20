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La nécessité de politiques plus humaines

Fouilles à nu en centre jeunesse: Nancy Audet dénonce des pratiques abusives

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 20 juillet 2026 13:03

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Fouilles à nu en centre jeunesse: Nancy Audet dénonce des pratiques abusives
DPJ : Le traumatisme des mesures intrusives chez les jeunes de la protection / Photographee.eu/ Adobe Stock

En réaction à une enquête du Devoir sur les fouilles complètes subies par les jeunes en centre jeunesse, Nancy Audet, fondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, dénonce ces pratiques à répétition qu'elle juge excessives, intrusives et néfastes pour le développement psychologique des enfants pris en charge par la DPJ.

Elle souligne que la recherche de simples objets comme des vapoteuses entraîne des fouilles à nu qui brisent le lien de confiance avec les éducateurs.

Nancy Audet réclame une séparation claire entre les jeunes sous protection et les jeunes contrevenants, ainsi qu'un virage vers des politiques plus humaines basées sur un soutien clinique.

Écoutez Nancy Audet, fondatrice de l'organisme Ékip Jeunesse, dénoncer cette pratique, lundi au Midi

«Ça fait des années que je le dis qu'il y a des mesures qui sont excessives, intrusives et qui causent beaucoup, beaucoup de dommages aux enfants qui sont pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse.»

Nancy Audet

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