La menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 50 % jette une ombre sur de nombreux secteurs manufacturiers au Québec.

Écoutez Francis Prévost, directeur des affaires publiques et gouvernementales de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, faire le point mardi au Québec maintenant.

Bien que les coûts exacts restent à préciser selon les industries, le climat est à l'incertitude et l'état d'esprit est lourd