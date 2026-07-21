La menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 50 % jette une ombre sur de nombreux secteurs manufacturiers au Québec.
Écoutez Francis Prévost, directeur des affaires publiques et gouvernementales de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, faire le point mardi au Québec maintenant.
Bien que les coûts exacts restent à préciser selon les industries, le climat est à l'incertitude et l'état d'esprit est lourd
«On demande au gouvernement de débloquer des sommes pour venir continuer à aider les différents secteurs qui sont affectés, pour essayer de survivre à cette tempête-là qu'on vit en ce moment.»
Frédéric Simon, cofondateur de Pinard & Filles, souligne pour sa part l’impact négatif sur les exportations de vins canadiens, l’incertitude du marché américain et la nécessité de diversifier vers d’autres marchés.
«On a réactivé nos marchés canadiens. Alberta. Ontario et Colombie-Britannique. Mais on vit dans un drôle de pays. C'est beaucoup plus simple pour moi de vendre du vin aux États-Unis que de vendre du vin dans les autres provinces canadiennes [...] Le marché le plus simple pour moi à l'export, c'est les États-Unis.»