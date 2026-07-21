 Aller au contenu
Une ombre sur de nombreux secteurs

Menace de tarifs douaniers: le casse-tête des manufacturiers québécois

par 98.5

0:00
9:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 juillet 2026 16:23

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Menace de tarifs douaniers: le casse-tête des manufacturiers québécois
Catherine Brisson / Cogeco Média

La menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 50 % jette une ombre sur de nombreux secteurs manufacturiers au Québec.

Écoutez Francis Prévost, directeur des affaires publiques et gouvernementales de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, faire le point mardi au Québec maintenant.

Bien que les coûts exacts restent à préciser selon les industries, le climat est à l'incertitude et l'état d'esprit est lourd

«On demande au gouvernement de débloquer des sommes pour venir continuer à aider les différents secteurs qui sont affectés, pour essayer de survivre à cette tempête-là qu'on vit en ce moment.»

Francis Prévost

Frédéric Simon, cofondateur de Pinard & Filles, souligne pour sa part l’impact négatif sur les exportations de vins canadiens, l’incertitude du marché américain et la nécessité de diversifier vers d’autres marchés.

«On a réactivé nos marchés canadiens. Alberta. Ontario et Colombie-Britannique. Mais on vit dans un drôle de pays. C'est beaucoup plus simple pour moi de vendre du vin aux États-Unis que de vendre du vin dans les autres provinces canadiennes [...] Le marché le plus simple pour moi à l'export, c'est les États-Unis.»

Frédéric Simon

Vous aimerez aussi

Taxer les locaux vacants? «La taxation, ce n'est pas une fin en soi»
Le midi
Taxer les locaux vacants? «La taxation, ce n'est pas une fin en soi»
0:00
10:46
Une saison record à venir pour les producteurs agricoles?
Le Québec maintenant
Une saison record à venir pour les producteurs agricoles?
0:00
9:48
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«L'annonce de menaces est tonitruante, mais le recul est loin des caméras»
Rattrapage
Trump pourrait-il reculer sur les tarifs?
«L'annonce de menaces est tonitruante, mais le recul est loin des caméras»
Sept matchs du Tricolore en français sur Amazon Prime
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Sept matchs du Tricolore en français sur Amazon Prime
Une saison record à venir pour les producteurs agricoles?
Rattrapage
Météo estivale clémente
Une saison record à venir pour les producteurs agricoles?
«Sans témoin»: Pascale Bussières brille au Festival Fantasia
Rattrapage
Nouveau suspense québécois
«Sans témoin»: Pascale Bussières brille au Festival Fantasia
Nouveaux tarifs: «La méthode douce ne fonctionne pas» –Sylvain Charlebois
Rattrapage
Négociations Canada–États-Unis
Nouveaux tarifs: «La méthode douce ne fonctionne pas» –Sylvain Charlebois
Place au festival Haïti en folie
Rattrapage
Une 20e année
Place au festival Haïti en folie
Un capteur dans le ballon qui a permis d'enregistrer 500 données par seconde
Rattrapage
Mondial 2026
Un capteur dans le ballon qui a permis d'enregistrer 500 données par seconde
Danser avec Shakira à la Coupe du monde
Rattrapage
Mondial 2026
Élona Bédard
Danser avec Shakira à la Coupe du monde
Trump impose de nouveaux tarifs douaniers au Canada
Rattrapage
50% sur plusieurs produits
Trump impose de nouveaux tarifs douaniers au Canada
«C'est sûr que ça tombe dans l'arène politique» -Jonathan Valois
Rattrapage
Entreprises québécoises avec des PDG anglophones
«C'est sûr que ça tombe dans l'arène politique» -Jonathan Valois
L'Espagne célèbre ses champions
Rattrapage
Mondial 2026
Mondial 2026
L'Espagne célèbre ses champions
Mohamed Bekkali arrêté pour diffamation criminelle envers trois policiers
Rattrapage
Libelle diffamatoire
Mohamed Bekkali arrêté pour diffamation criminelle envers trois policiers
«La solidarité, la compassion entre inconnus, ça m'émeut beaucoup» -Luc Picard
Rattrapage
Nouveau film, Rédemption
«La solidarité, la compassion entre inconnus, ça m'émeut beaucoup» -Luc Picard
Coupe du Monde: «Karma 1, Trump 0»
Rattrapage
Victoire de l'Espagne
Coupe du Monde: «Karma 1, Trump 0»