 Aller au contenu
Ils causent des dommages matériels

Les écureuils à Montréal: mignons rongeurs ou véritable nuisance?

par 98.5

0:00
9:51

Entendu dans

Le midi

le 20 juillet 2026 14:54

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les écureuils à Montréal: mignons rongeurs ou véritable nuisance?
Les écureuils en ville... mignons rongeurs ou véritable nuisance? / quietbits / Adobe Stock

Les écureuils font désormais partie du décor urbain, mais leur présence cause de plus en plus de dégâts matériels importants, particulièrement dans la région de Montréal.

Entre les fils électriques rongés, les voitures endommagées et les nids aménagés dans les toitures ou les barbecues, la cohabitation devient difficile pour plusieurs citoyens.

Écoutez Sylvain Lévesque, propriétaire de Dundee, trappeur urbain et spécialiste en capture d’animaux, faire le point lundi à l'émission du midi.

Face aux dommages parfois très coûteux subis par les propriétaires et automobilistes, les experts rappellent qu'aucun produit répulsif miracle n'existe et que seule la capture suivie d'un déplacement éloigné permet d'éloigner ces rongeurs.

Vous aimerez aussi

Un souper avec des inconnus pour vaincre la solitude
L'effet Lavallée
Un souper avec des inconnus pour vaincre la solitude
0:00
8:50
L'affaire Jasbir et la réincarnation: entre science et croyances
L'effet Lavallée
L'affaire Jasbir et la réincarnation: entre science et croyances
0:00
21:40
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Utiliser l'intelligence artificielle pour pimenter sa vie sexuelle?
Rattrapage
Selon une nouvelle étude
Utiliser l'intelligence artificielle pour pimenter sa vie sexuelle?
Comment distinguer un diamant naturel d'un diamant fait en laboratoire?
Rattrapage
Pierres précieuses et bijoux
Comment distinguer un diamant naturel d'un diamant fait en laboratoire?
L'Ozempic et les médicaments GLP-1: du dopage dans le monde du sport?
Rattrapage
Les peptides ont la cote
L'Ozempic et les médicaments GLP-1: du dopage dans le monde du sport?
Logement: «On a enfin on a mis le doigt sur le bobo réel» - Victor Henriquez
Rattrapage
La question clé de l'abordabilité
Logement: «On a enfin on a mis le doigt sur le bobo réel» - Victor Henriquez
Fouilles à nu en centre jeunesse: Nancy Audet dénonce des pratiques abusives
Rattrapage
La nécessité de politiques plus humaines
Fouilles à nu en centre jeunesse: Nancy Audet dénonce des pratiques abusives
Inflation en baisse au Canada: un lien avec la Coupe du monde de soccer?
Rattrapage
Indice des prix à la consommation
Inflation en baisse au Canada: un lien avec la Coupe du monde de soccer?
Analyse de la finale: L'Espagne étouffe l'Argentine de Lionel Messi
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde
Analyse de la finale: L'Espagne étouffe l'Argentine de Lionel Messi
«C'était une façon pour nous de rassembler les gens»
Rattrapage
Festival Brasse tes Laurentides
«C'était une façon pour nous de rassembler les gens»
Juste pour rire : Un «cabaret géant» à la place des Festivals
Rattrapage
Du 15 au 26 juillet 2026
Juste pour rire : Un «cabaret géant» à la place des Festivals
Gaspillage alimentaire: et si la solution se trouvait dans la gastronomie?
Rattrapage
L’initiative du réseau Food for Soul
Gaspillage alimentaire: et si la solution se trouvait dans la gastronomie?
Affaire Daniel Jolivet : le ministre Fraser ordonne un nouveau procès
Rattrapage
Après 33 ans de détention pour quatre meurtres
Affaire Daniel Jolivet : le ministre Fraser ordonne un nouveau procès
«C'était un moment émouvant, mais aussi de grande concentration»
Rattrapage
Il allumait la flamme olympique il y a 50 ans
«C'était un moment émouvant, mais aussi de grande concentration»
Vacances de la construction : un «rituel» propre au Québec
Rattrapage
Bonnes vacances!
Vacances de la construction : un «rituel» propre au Québec
«Pour préserver notre patrimoine, il faut que les artisans soient bien formés»
Rattrapage
Coupures d'AEC dans ce domaine
«Pour préserver notre patrimoine, il faut que les artisans soient bien formés»