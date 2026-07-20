Ils causent des dommages matériels

Les écureuils font désormais partie du décor urbain, mais leur présence cause de plus en plus de dégâts matériels importants, particulièrement dans la région de Montréal.

Entre les fils électriques rongés, les voitures endommagées et les nids aménagés dans les toitures ou les barbecues, la cohabitation devient difficile pour plusieurs citoyens.

Écoutez Sylvain Lévesque, propriétaire de Dundee, trappeur urbain et spécialiste en capture d’animaux, faire le point lundi à l'émission du midi.

Face aux dommages parfois très coûteux subis par les propriétaires et automobilistes, les experts rappellent qu'aucun produit répulsif miracle n'existe et que seule la capture suivie d'un déplacement éloigné permet d'éloigner ces rongeurs.