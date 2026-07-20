Avez-vous déjà utilisé l’intelligence artificielle pour votre vie sexuelle ou conjugale? Selon une nouvelle étude internationale réalisée par LELO, une entreprise suédoise qui fabrique des jouets sexuels, il s'agit d'une pratique de plus en plus répandue.

Près de 60% des répondants affirment avoir déjà utilisé l'intelligence artificielle dans le cadre de leur vie intime.

Que ce soit pour des conseils, pour gagner en confiance ou pour avoir des inspirations pour pimenter sa vie sexuelle, les usages de l'IA sont multiples.

La sexologue Mariève Talbot-Savignac souligne les bénéfices de l’IA, comme briser l’isolement et soutenir l’exploration érotique, mais met en garde contre des attentes irréalistes et recommande de consulter des professionnels de la santé.

Écoutez la chronique société de Fadwa Lapierre à ce sujet, lundi au Midi avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.