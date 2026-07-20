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La question clé de l'abordabilité

Logement: «On a enfin on a mis le doigt sur le bobo réel» - Victor Henriquez

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Entendu dans

Le midi

le 20 juillet 2026 13:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Logement: «On a enfin on a mis le doigt sur le bobo réel» - Victor Henriquez
Victor Henriquez / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s'unissent pour mettre en chantier plus de 1600 nouvelles unités de logement réparties dans huit projets distincts, ciblant directement la question clé de l'abordabilité en vue des prochaines campagnes électorales.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriez analyser ces annonces, lundi après-midi, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.

«Ce qu'on se rend compte, c'est qu'enfin on a mis le doigt sur le bobo réel. Le bobo réel, c'est quoi ? C'est l'abordabilité, c'est l'accessibilité des logements.»

Victor Henriquez

Autres sujets abordés

  • PDG unilingues anglophones: la nomination de dirigeants anglophones dans plusieurs grandes entreprises québécoises relance le débat sur la langue de travail et la défense du français;
  • Propos de Donald Trump sur les feux de forêt: l'ancien président américain suggère d'imposer des tarifs douaniers ou d'exiger des dédommagements du Canada en raison de la fumée des feux de forêt qui touche les États-Unis.

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