Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s'unissent pour mettre en chantier plus de 1600 nouvelles unités de logement réparties dans huit projets distincts, ciblant directement la question clé de l'abordabilité en vue des prochaines campagnes électorales.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriez analyser ces annonces, lundi après-midi, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.