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La Ligue américaine blanchit la Nationale

Un coup sûr pour Otto Lopez au match des étoiles

par 98.5 Sport

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 juillet 2026 19:49

Avec

Alex Agostino
Alex Agostino
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Un coup sûr pour Otto Lopez au match des étoiles
Otto Lopez, au Match des Étoiles. / AP/Matt Slocum

Les joueurs représentant la Ligue américaine de baseball ont vaincu ceux de la Ligue nationale par jeu blanc, mardi soir, à Philadelphie, lors du Match des étoiles du baseball majeur.

Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, parler du match et du Québécois Deiten Lachance, au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un long séjour à Philadelphie pour le Match des étoiles et le repêchage du Baseball majeur;
  • Alex Agostino nous parle de Deiten Lachance, le jeune receveur québécois, qui a été sélectionné par les Guardians de Cleveland;
  • Il souligne le développement tardif des joueurs de baseball et l’ambiance festive du match des étoiles;
  • Une victoire de 4-0 de la Ligue américaine;
  • Un coup sûr pour Otto Lopez au Match des étoiles.

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