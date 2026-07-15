La Ligue américaine blanchit la Nationale

Les joueurs représentant la Ligue américaine de baseball ont vaincu ceux de la Ligue nationale par jeu blanc, mardi soir, à Philadelphie, lors du Match des étoiles du baseball majeur.

Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, parler du match et du Québécois Deiten Lachance, au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

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