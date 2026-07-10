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Éditorial d'Éric Hoziel

Baseball majeur: vers un conflit de travail inévitable?

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 juillet 2026 18:38

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Baseball majeur: vers un conflit de travail inévitable?
Jordan Walker / AP Photo / Jeff Roberson

Derrière le spectacle et les traditions du baseball, la machine financière semble s'emballer.

C'est du moins l'avis de l'animateur des Amateurs de sports, Éric Hoziel.

Les Cardinals de Saint-Louis viennent d'octroyer un contrat faramineux de 112,5 millions de dollars à la recrue Jordan Walker, qui ne compte qu'une demi-saison d'expérience dans les majeures.

Écoutez l'éditorial d'Éric Hoziel, vendredi, aux Amateurs de sports.

« Le baseball, qui est le seul sport sans cap salarial ferme [...] se dirige malheureusement, à mon humble avis, vers un conflit de travail. La convention collective se termine le 1ᵉʳ décembre cette année. »

Éric Hoziel

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