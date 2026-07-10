Derrière le spectacle et les traditions du baseball, la machine financière semble s'emballer.
C'est du moins l'avis de l'animateur des Amateurs de sports, Éric Hoziel.
Les Cardinals de Saint-Louis viennent d'octroyer un contrat faramineux de 112,5 millions de dollars à la recrue Jordan Walker, qui ne compte qu'une demi-saison d'expérience dans les majeures.
Écoutez l'éditorial d'Éric Hoziel, vendredi, aux Amateurs de sports.
« Le baseball, qui est le seul sport sans cap salarial ferme [...] se dirige malheureusement, à mon humble avis, vers un conflit de travail. La convention collective se termine le 1ᵉʳ décembre cette année. »