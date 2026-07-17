Routes achalandées et campings remplis

Une capsule humoristique de Jeffrey Boulanger concernant les vacances de la construction fait fureur sur le Web.

L'humoriste se moque des travers et des paradoxes entourant ces fameuses semaines de congé, une tradition québécoise qui paralyse les routes et sature les campings en raison du départ simultané de milliers de travailleurs.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix discuter de cette capsule et d'autres actualités culturelles, ce vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

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