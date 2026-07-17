Après s'être tourné vers le new country ces dernières années, notamment avec son succès I Had Some Help, Post Malone semble prêt à ranger son chapeau de cowboy.

L'artiste a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux qui sème le doute. On l'y voit fidèle à lui-même, bière à la main, sur un extrait musical aux sonorités résolument hip-hop.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix faire le point, vendredi, à l'émission matinale de Jean-Sébastien Hammal.

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