Trump accuse la Chine d'ingérence aux élections

Le président américain Donald Trump s'est attaqué directement au Canada concernant sa gestion des feux de forêt, vendredi, en réclamant que des droits de douane compensatoires s'appliquent pour la pollution subie par les États-Unis.
Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie faire le point, vendredi après-midi, au micro de Catherine Brisson.
«Il est rare de voir un commentaire si bas de la part d'un pays qui normalement a autant de hauteur. Et je lui rappellerai peut-être que, lorsqu'il y a des feux en Californie, ce sont des avions canadiens qui vont prêter main-forte aux Américains. On partage un continent ensemble et il y a des choses comme l'air, qui peuvent être adressées uniquement de manière continentale.»
Lors d'un discours à la nation jeudi soir, le locataire de la Maison-Blanche a également accusé formellement la Chine d'ingérence lors des élections de 2020.
«En gros, c'est la faute à tout le monde sauf à la Russie. On cherche un nouvel épouvantail. Et la logique à cette folie, c'est que ce n’était pas un discours par hasard. Ça s'inscrit dans un plan pour essayer de reprendre plus de contrôle fédéral. Donc, même si c'est une élection fédérale, ça appartient aux États. Donald Trump veut essayer de créer une base de justification pour intervenir, notamment avec des éléments qui laissent beaucoup de place à l'interprétation, comme la sécurité nationale.»