Trump accuse la Chine d'ingérence aux élections

Le président américain Donald Trump s'est attaqué directement au Canada concernant sa gestion des feux de forêt, vendredi, en réclamant que des droits de douane compensatoires s'appliquent pour la pollution subie par les États-Unis.

Écoutez le chroniqueur spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie faire le point, vendredi après-midi, au micro de Catherine Brisson.