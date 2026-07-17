Des sentences exemplaires

L'ancien plus haut dirigeant de la société qui gérait le réseau autoroutier italien écope de 12 ans de prison à la suite de l'effondrement du pont de Gênes qui avait fait 43 morts en août 2018.

Giovanni Castellucci, déjà en prison pour un autre accident meurtrier, a écopé de la peine la plus lourde parmi des dizaines d'accusés, après avoir été reconnu coupable de négligence et d'homicide involontaire.

Les deux autres anciens hauts dirigeants ont écopé de cinq ans et demi et 11 ans de prison.

Écoutez la chroniqueuse internationale Alexandra Szacka faire le point, vendredi, à l'émission matinale avec Jean-Sébastien Hammal.

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