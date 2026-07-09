Le maire de Laval dénonce l'iniquité financière

Au lendemain d’une rencontre avec la première ministre du Québec, Christine Fréchette, le maire de Laval, Stéphane Boyer, dénonce vivement le manque de financement historique dont souffre sa région par rapport au reste de la province.

Il déplore que la municipalité reçoive deux à trois fois moins d'argent que d'autres régions du Québec pour des secteurs de responsabilité étatique cruciaux comme la santé, l’éducation et les transports.

Pour illustrer ses propos, M. Boyer compare l’investissement récent de 370 millions de dollars à l'hôpital de La Malbaie (29 000 habitants) avec le statu quo imposé à l’hôpital de Laval, le plus achalandé du Québec, qui dessert 500 000 personnes et attend un agrandissement depuis 2018.

Écoutez le maire Stéphane Boyer faire le point sur les besoins criants de sa région, jeudi matin, avec Philippe Cantin.

Bien qu'il se réjouisse de l’ouverture et de l'écoute démontrées par la ministre Fréchette lors de leur entretien, le maire Boyer attend maintenant des actions concrètes pour corriger ce déficit d'investissement.