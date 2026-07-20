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De l'équipement de secours mieux adapté

Sécurité nautique: Verdun réclame des embarcations adaptées à ses plans d'eau

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 20 juillet 2026 08:47

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sécurité nautique: Verdun réclame des embarcations adaptées à ses plans d'eau
Philippe Cantin / Cogeco Média

À la suite de récents incidents, dont le sauvetage de deux kayakistes autour de L'Île-des-Sœurs, la mairesse de l'arrondissement de Verdun plaide pour qu'on puisse obtenir de l'équipement de secours mieux adapté aux zones de navigation à risque et aux fonds peu profonds de son secteur.

Écoutez la mairesse de Verdun, Céline-Audrey Beauregard, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Autres sujets traités:

  • Rappel des règles de sécurité nautique et des zones de navigation balisées par la «Route bleue»;
  • Harcèlement et de comportements inappropriés: l'arrondissement promet de faire un suivi rigoureux.

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