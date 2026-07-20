À la suite de récents incidents, dont le sauvetage de deux kayakistes autour de L'Île-des-Sœurs, la mairesse de l'arrondissement de Verdun plaide pour qu'on puisse obtenir de l'équipement de secours mieux adapté aux zones de navigation à risque et aux fonds peu profonds de son secteur.

Écoutez la mairesse de Verdun, Céline-Audrey Beauregard, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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