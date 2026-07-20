L'inflation a ralenti en juin au Canada. De 3,2 % en mai, le taux d'inflation est passé à 2,8 % le mois dernier, selon l'Indice des prix à la consommation dévoilé lundi matin.

C'est le plus bas niveau mesuré depuis décembre 2024, un recul qui s'explique surtout par la baisse du prix de l'essence à la pompe.

L'inflation alimentaire a également connu une légère baisse, passant de 4,3 % à 3,9 %.

Juin est tout de même le 17e mois consécutif où le coût du panier d'épicerie a augmenté plus rapidement que l'inflation globale.

Écoutez Matthieu Arseneau, chef économiste adjoint à la Banque Nationale, lundi, à l'émission du midi.