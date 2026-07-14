Infrastructure reliant Windsor et Detroit

La récente sortie de Donald Trump concernant le nouveau pont Gordie-Howe, reliant Windsor et Detroit, fait jaser.

Bien que le Canada ait financé l'infrastructure à 100 %, le président américain exige désormais d'y imposer un tarif de 20 %, une manœuvre s'apparentant à de la taxation déguisée.

Écoutez Stéphanie Grammond faire le point lors de sa chronique économique, mardi, à l'émission matinale animée par Jean-Sébastien Hammal.