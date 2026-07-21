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Tour d'horizon de l'actualité

Guerre commerciale: Donald Trump impose des tarifs de 50% au Canada

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 21 juillet 2026 06:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Guerre commerciale: Donald Trump impose des tarifs de 50% au Canada
Philippe Cantin / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Philippe Cantin aborde la décision choc de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 50% sur une vaste gamme de produits canadiens.

Cette mesure unilatérale touche un éventail varié de marchandises, allant des matériaux de construction aux boissons alcoolisées, sans prévoir d'exemption dans le cadre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

L'annonce suscite une vive réaction au pays, soulevant de sérieuses inquiétudes quant au respect des traités commerciaux signés entre les deux nations.

Autres sujets traités:

  • Augmentation des pertes militaires américaines dissimulées lors du conflit avec l'Iran;
  • Un nouveau partage des droits de diffusion télévisuelle en français des matchs des Canadiens de Montréal;
  • Hausse de l'«autobésité» au Québec marquée par l'augmentation du poids moyen des véhicules;
  • Recul de l'écoute de la musique québécoise sur les plateformes de diffusion en continu.

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