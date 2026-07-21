À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Philippe Cantin aborde la décision choc de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 50% sur une vaste gamme de produits canadiens.

Cette mesure unilatérale touche un éventail varié de marchandises, allant des matériaux de construction aux boissons alcoolisées, sans prévoir d'exemption dans le cadre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

L'annonce suscite une vive réaction au pays, soulevant de sérieuses inquiétudes quant au respect des traités commerciaux signés entre les deux nations.

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