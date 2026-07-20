Alors que plusieurs espéraient des révélations majeures sur l'existence des extraterrestres à la suite des promesses de déclassification de Donald Trump, les récents documents rendus publics par le gouvernement américain déçoivent.

Les données dévoilées ne montrent que des images floues et des rapports vagues, bien loin des preuves tangibles attendues par la communauté ufologique.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans le paranormal, Christian Page, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Ce manque de réponses concrètes a laissé sur leur faim les passionnés réunis lors du rassemblement annuel de Roswell autour du 4 juillet.

Pour le chroniqueur, le gouvernement applique simplement le terme «ovni» à tout objet non identifié à l'écran, sans chercher à en prouver une origine extraterrestre.